Etats-Unis: des élus républicains rattrapés par des accusations de complicité dans l’attaque du Capitole

La question tarabuste les membres de la commission d’enquête sur les événements du 6 janvier dernier : l’assaut meurtrier contre le Capitole perpétré par des centaines de militants pro-Trump et d’extrémistes, le jour de la certification de la victoire de Joe Biden, avait-il été prémédité depuis le sommet du pouvoir ? Corollaire, des élus républicains ont-ils joué les chevaux de Troie (« inside job » »), en participant aux préparatifs de ce coup d’État manqué et qui visait à rétablir Donald Trump dans ses fonctions, envers et contre le résultat des urnes ?