Vaccins anti-covid: «Le fossé est trop grand, nous devons faire mieux, ensemble, rapidement. Mais comment?»

La loi d’airain vaut pour tous. Vaccinés complets compris. Un test PCR est obligatoire 72 heures avant l’arrivée au Rwanda. Un test rapide et un nouveau PCR sont inévitables au débarquement à l’aéroport international de Kigali, facturé 60 dollars. Et un dernier test rapide, le lendemain matin, offre le sésame indispensable pour accéder au centre de conférences où se déroule le deuxième sommet ministériel entre l’Union africaine et l’Union européenne. L’annonce des résultats de l’examen, par appel nominatif lancé dans un grand brouhaha, restera dans la mémoire des participants… Négatif ? Et voilà deux gommettes de couleur apposées sur votre badge.