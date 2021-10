Une erreur de Pirard qui coûte cher: les bulletins de l’Union en Coupe

4 Pirard : le gardien numéro 2 derrière Moris s’est rendu coupable d’une très mauvaise passe dans les pieds de Hairemans qui amène le premier but malinois.

6 Bager : il s’est montré très à l’aise à droite de la défense à trois.

6 Burgess : solide dans ses interventions. Aurait pu se montrer plus précis sur certaines relances.

6 Van Der Heyden : il se fait mettre en boîte par Hairemans sur le second but. À sa décharge il était en fin de course. Mais en fin de rencontre, il réalise un sauvetage miraculeux.