L’Union n’a déjà plus que la Division 1A

Leader aussi inattendu que mérité en championnat, l’Union Saint-Gilloise a trouvé son maître en Coupe de Belgique, mardi soir. Battue à Malines avec une équipe hybride – pour ne pas dire B… – au coup d’envoi, la formation bruxelloise s’est une nouvelle fois inclinée à Malines, là-même où elle avait connu l’une de ses trois seules défaites de la saison, fin août.

Mieux en jambes et plus compétitive en fin de match avec un ‘onze’ se rapprochant davantage de son équipe-type, elle aurait toutefois pu revendiquer au minimum les prolongations face à une équipe qui l’avait déjà privée in extremis d’une finale de Coupe lors de la saison 2018-19. Aujourd’hui délestée des joutes de la Coupe nationale, elle va pouvoir se concentrer sur celles de la D1A. Avec, de préférence, ses titulaires habituels…