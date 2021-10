Première victoire de l’ère Elsner au Standard… mais au petit trot face à Mouscron

Quelle tristesse, ce Canonnier qui sonne désespérément creux (1.300 spectateurs à peine), même un soir de venue du Standard. Quelques mois seulement après avoir quitté la D1A et une caisse de résonance qui n’était déjà plus celle des grandes années de la fin du siècle précédent, Mouscron a largement échoué dans sa tentative de se redonner un peu de lustre au travers d’un exploit en Coupe. Miné par un début de championnat en dessous de tout (3 sur 27 sans la moindre victoire) et par une rafale de départ (Scifo, les frères Mpenza) à plusieurs niveaux de pouvoir, l’Excel n’a pas saisi l’occasion de s’ouvrir une fenêtre vers un horizon plus joyeux que cette lutte à la vie à la mort qui le mènera, dès vendredi, à disputer un match décisif pour le maintien à Virton. L’autre Excel de l’antichambre, lui aussi pointé comme un candidat à la relégation mais qui devance déjà de 7 unités son homonyme hennuyer.