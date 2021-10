Luka Elsner après la qualification du Standard à Mouscron: «Il faut utiliser cette victoire comme tremplin!»

Après la rencontre, l’entraîneur liégeois Luka Elsner était évidemment soulagé de la qualification de ses ouailles pour le prochain tour de cette Croky Cup. « Je suis satisfait du résultat. Il y a encore pas mal de travail au vu de notre prestation, on doit notamment apprendre à fluidifier cette circulation du ballon et rentrer bien plus souvent dans le rectangle adverse. Mouscron a quand même eu quelques occasions, donc on ne peut pas vraiment se satisfaire de notre prestation. Mais, aujourd’hui, elle a été suffisante, et c’est bien le principal. On a vu que la récente série de mauvais résultats trottait encore dans la tête de mes joueurs, ce qui est normal. Cela dit, ce soir, j’ai vu des garçons qui se sont battus jusqu’au bout et qui ont bien géré la fin de la rencontre, ce qui montre une amélioration par rapport à la rencontre face à Louvain. Maintenant, il faut utiliser cette victoire comme tremplin, comme début de quelque chose de positif. »