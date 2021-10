Bruxelles: toutes les lignes de métro sont ralenties

La circulation des métros dans la capitale est ralentie mercredi matin sur toutes les lignes, à savoir M1, M2, M5, M6, fait savoir la STIB à l’aube.

Une action syndicale est en cause, communique la société de transport en commun bruxelloise dans un message posté sur Twitter à 05h15 et sur son application. On peut y lire : « Action syndicale. Circulation ralentie. Merci pour votre patience. »