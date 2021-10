«Last night in Soho»: un jouissif exercice de style

« Dans Last Night in Soho, notre héroïne, Eloise, effectue un voyage. D’abord de la campagne à la ville, puis dans une autre époque… J’aimerais que le public fasse ce voyage aussi, explique le réalisateur Edgar Wright (Baby driver) dans ses notes d’intentions. C’est d’ailleurs pour ça que nous avons décidé de sortir le film en automne. Non seulement pour qu’il puisse, espérons-le, être apprécié sur le plus grand écran possible, mais aussi pour que les nuits soient plus longues et que le public puisse avoir froid… littéralement. »