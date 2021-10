Opération antidrogue: «Les mafias de l’Amérique latine importent leurs méthodes chez nous», s’inquiète Frédéric Van Leeuw

Une vaste opération antidrogue a eu lieu ce mardi à Bruxelles. On compte soixante-quatre interpellations, 114 perquisitions et 1.100 policiers mobilisés. Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw indiquait que c’était « la plus vaste opération dirigée contre le trafic de stupéfiants depuis le démantèlement, en mars dernier, du réseau de communication Sky ECC ».

Ce n’est plus une drogue du riche

La cocaïne est consommée chez nous, et de plus en plus. « J’ai l’impression que la cocaïne n’est plus la drogue du riche. Ce qu’on est parvenus à intercepter – et encore, c’est une infime partie – prouve qu’il y a des demandes. Cela veut dire que pas mal de gens ont besoin de cette crasse qu’est la drogue, et qu’ils la consomment. » Frédéric Van Leeuw ajoute que le problème principal chez nous, est que l’entrée de cette drogue se fait par le port d’Anvers.