BASF relève ses prévisions et s'attend désormais à enregistrer un chiffre d'affaires annuel compris entre 76 et 78 milliards d'euros (contre 74 à 77 milliards auparavant). Le bénéfice avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels devrait atteindre les 7,5 à 8 milliards d'euros. Le groupe prévoyait avant qu'il s'élève entre 7 et 7,5 milliards d'euros.

Au troisième trimestre, BASF a enregistré un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros, en hausse de 42% par rapport à la même période en 2020, davantage marquée par la pandémie. Le bénéfice avant intérêts, impôts et éléments exceptionnels a grimpé jusqu'à près d'1,9 milliard d'euros, contre 581 millions un an plus tôt. Le groupe a enfin enregistré un bénéfice net d'1,25 milliard d'euros alors qu'au troisième trimestre 2020, il subissait une perte de 2,1 milliards.