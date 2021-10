Michela De Rossi: «J’ai collectionné les refus en Italie avant d’arriver à Hollywood»

Le film « Many saints of Newark » a fait des miracles pour l’actrice romaine de 28 ans, dont la carrière a explosé grâce à son rôle dans le préquel des « Soprano ».

Dans Many saints of Newark - Une histoire des Soprano (1), Michael Gandolfini, le fils de 22 ans du défunt James Gandolfini, incarne un jeune Anthony Soprano dans ses années de formation. L’action se déroule au beau milieu des années 1960, alors lacérées par les conflits raciaux et les rivalités criminelles entre Afro-Américains et Italo-Américains à Newark. Pour comprendre comment il va devenir le mafieux tourmenté de la série culte, il faut se tourner vers l’oncle qu’il idolâtre, le gangster Dickie Moltisanti (incarné par Alessandro Nivola), très amoureux de sa femme, une Italienne au caractère bien trempé incarnée par l’actrice romaine de 28 ans.

Où a commencé le voyage qui vous a conduite jusqu’à Hollywood ?