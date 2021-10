Comité de concertation: la confusion règne autour de la 3e dose

Le Comité de concertation de ce mardi 26 octobre a livré ses secrets, et a en fait confirmé, pour l’essentiel, les informations qui étaient déjà pressenties. Parmi le nouveau socle de mesures qui entrera en vigueur ce vendredi, il y a le Covid Safe Ticket étendu à l’ensemble du territoire, la recommandation du télétravail, le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics clos. Par ailleurs, la troisième dose de vaccin a également été évoquée. Voici ce qu’il en ressort.

Grosse confusion autour de la troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Le gouvernement flamand avait communiqué vendredi pour réclamer qu’elle soit administrée à toute la population âgée de plus de 12 ans, comme en Israël. Cela ne sera pas le cas. Rien n’est envisagé à ce stade, si ce n’est de demander un avis au Conseil supérieur de la Santé. Et encore, uniquement quand cet organe consultatif jugera qu’il est pertinent de rendre un avis sur la question.

Ce qui est sur la table des ministres de la Santé, c’est l’élargissement des catégories concernées par la troisième dose. Les soignants et les personnes souffrant de « comorbidités » du covid (obésité, hypertension, etc.) pourraient recevoir une dose supplémentaire mais ce n’est pas encore acté. On parle de valider la décision durant la semaine de Toussaint.