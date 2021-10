Perturbations à la Stib: pourquoi un métro sur deux circule à Bruxelles

Les quatre lignes du métro bruxellois (M1, M2, M5 et M6) roulaient toujours au ralenti mercredi vers 9 heures en raison d’actions syndicales débutées à l’aube par le syndicat libéral CGSLB. Environ un métro sur deux roule, a indiqué la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib). La circulation en surface des trams et bus n’est, elle, pas affectée. Une délégation de la CGSLB doit rencontrer la direction vers 11 heures.

« Un malaise social persistant »

La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) dénonce «un malaise social persistant» au sein de la société de transport en commun bruxelloise et demande la formation de groupes de travail pour s’attaquer service par service aux problèmes dénoncés.

Le syndicat revendique de manière générale un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, dont «un meilleur choix de prestations, entre les shifts qui commencent tôt, en journée et tard», précise Christian Ecker, délégué permanent CGSLB. En outre, «les pauses sont mal réparties: on peut avoir sa pause une heure et demie après le début de son shift, puis plus rien», poursuit-il.