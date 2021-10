«Last night in Soho», le 4 étoiles de la semaine: les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Nos critiques dans leur intégralité, les bandes annonces et les séances.

Last night in Soho (Edward Right)

Une petite pépite inattendue. Un jouissif exercice de style, à la tension constante, aux fulgurances. Bref, un coup de cœur. A éviter tout de même pour les âmes un peu sensibles…

À lire aussi Notre critique 4 étoiles

La Civil (Teodora Ana Mihai)

Une sorte de thriller social qui met en exergue la complexe réalité du Mexique. Un film tout en tension, sombre mais vrai et nécessaire.