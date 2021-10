Le masque à nouveau obligatoire dans les écoles francophones

Après les vacances de Toussaint, tous les enseignants, ainsi que les élèves de secondaire devront à nouveau porter le masque en classe. Depuis la rentrée scolaire de septembre, les élèves et les enseignants pouvaient se passer de ce bout de tissu une fois installés en classe. Et ce, contrairement à leurs pairs bruxellois en raison du taux de vaccination plus faible dans la capitale. La Wallonie s’alignera désormais sur la Région bruxelloise. Les élèves du fondamental (5e et 6e primaires) seront toujours bien exempts du port du masque. « Comme le reste de la société, l’école prend part à l’effort collectif », nous indique le cabinet de la ministre Désir. La décision s’inscrit aussi dans la volonté politique de maintenir les écoles ouvertes.

Un « moindre mal »

Pour les acteurs de l’enseignement, cette décision est un « moindre mal » face à une éventuelle prolongation du congé de Toussaint. « Le retour du masque en classe va être pénible pour les enseignants et les élèves, mais c’est ce qu’il y avait de moins dramatique », souligne Joseph Thonon, président de la CGSP enseignement.

A la CSC Enseignement, son homologue Roland Lahaye confirme : « En réunion, personne ne s’est véritablement opposé à un retour du masque. » Il ajoute : « Cette solution évite que l’on se retrouve devant des classes fermées ou que l’on soit contraint de retourner à l’hybridation. En revanche, je refuse d’entendre que l’école est responsable de tous les maux. A partir du moment où l’on est face à un public qui n’a pas accès à la vaccination, forcément que le virus circule. »