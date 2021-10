Coronavirus: des mesures spécifiques pour le Bright Brussels

Covid Safe Ticket et masques seront de rigueur lors du Bright Brussels Festival. L’événement débute ce jeudi 26 octobre et se terminera le 6 novembre.

Dès ce jeudi, et jusqu’au 6 novembre, place au Bright Brussels Festival dans la capitale. Lors de sa dernière édition en 2020, le festival de lumière avait attiré près de… 400.000 personnes en 4 jours. « Nous vous déconseillons de vous rendre en voiture dans le centre, car certaines mesures de circulation entraîneront des encombrements supplémentaires », préviennent les organisateurs. Plutôt qu’un long week-end, on pourra profiter de l’événement durant 10 jours, soit autant de soirées avec des perturbations possibles pour le trafic.

Au total, 16 œuvres artistiques immersives et ludiques seront installées tout au long des deux parcours proposés. De 19 à 23 h, le nouvel itinéraire vous emmènera du quartier royal au quartier européen vous faisant emprunter tantôt le chemin du Grand Sablon, du Mont des Arts ou encore du parc Léopold au square de Meeûs. Les lieux précis des œuvres lumineuses sont accessibles sur le site officiel .

Les mesures

Le Covid Safe Ticket est demandé à l’entrée des musées et des soirées Tipik Live. Le port du masque et le respect des gestes barrières s’appliquent sur l’ensemble du festival. Contactée par nos soins, la porte-parole de Visit.Brussels, nous confirme que le port du masque est également d’application lors des déplacements sur le parcours du festival, dès que les distances de sécurité ne peuvent plus être respectées. En raison du monde attendu, il risque fortement d’être obligatoire sur tout l’événement.