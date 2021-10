Les premières dates de la tournée de Stromae sont connues

«Première surprise pour les 30 ans des Vieilles Charrues !», se félicitent les organisateurs dans un communiqué, annonçant la présence de l’artiste belge à Carhaix (Finistère) le 14 juillet prochain.

Auguri Productions, tourneur de l’interprète de «Alors on danse», «Papaoutai» et «Formidable», a annoncé vendredi soir les autres festivals auxquels il participera à l’été 2022: le 16 juin à Aluna Festival, le 17 à Lyon (évènement pas encore connu), le 30 juin aux Eurockéennes, le 3 juillet à Garorock, le 15 juillet au festival de Poupet, le 24 juillet au Paléo Festival (Suisse) et le 17 août au Cabaret Vert. Les dates belges des festivals de Werchter le 19 juin et des Ardentes, le 10 juillet, de même que celle de Rock en Seine en région parisienne le 28 août, étaient déjà connues.