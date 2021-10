Carte interactive: quelles sont les communes où les revenus sont les plus élevés?

Par la Rédaction et Belga

Le revenu net moyen imposable s’élevait en Belgique en 2019 à 19.105 euros, indique mardi l’office de statistiques belges Statbel. Cette moyenne nationale cache toutefois de fortes disparités, entre Régions, provinces et communes, le nord du pays affichant globalement les revenus les plus élevés tandis que les plus faibles se trouvent à Bruxelles. Voici le revenu moyen dans votre commune.

Ainsi en Flandre, le revenu net moyen par habitant atteignait 20.501 euros en 2019, ce qui dépasse de 7,3 % la moyenne nationale, détaille Statbel. Les revenus des Wallons et Bruxellois étaient moindres, avec une moyenne wallonne de 17.949 euros (6,1 % de moins que la moyenne belge) et bruxelloise de 14.973 euros seulement (21,6 % de moins que la moyenne nationale).