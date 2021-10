Coronavirus: pas de décision sur la troisième dose avant ce week-end

Les ministres de la Santé réunis mercredi matin ont reporté les discussions sur la dose de rappel. On peut s’attendre à des annonces pour les soignants, les personnes atteintes de comorbidités et le reste de la population.

Merci à Jan Jambon (N-VA), ministre-président de la Flandre et Wouter Beke (CD&V), son ministre de la Santé. Depuis leur communiqué commun vendredi après-midi dans lequel ils demandaient que l’on vaccine « tous les Flamands de plus de 12 ans », la question de la troisième dose est dans tous les esprits et la confusion règne.

L’emballement politique semble toutefois s’être arrêté aux frontières de la science. Ce mercredi, les ministres de la Santé réunis en CIM ont décidé de ne pas aborder la question de la dose de rappel. La conversation, nous dit-on, a principalement tourné autour du testing et du traçing. La troisième dose sera l’objet d’une réunion « extraordinaire » fixée à samedi matin, voire vendredi soir. Cela doit laisser le temps à la task force vaccination de prendre connaissance du rapport du Conseil supérieur de la Santé (CSS) qui concerne uniquement les soignants.