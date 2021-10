La CSC et la CGSP se distancient des actions de la CGSLB à la Stib

Seul un métro sur deux, environ, roule sur les quatre lignes du métro bruxellois (M1, M2, M5 et M6) depuis mercredi matin, en raison d'actions syndicales débutées à l'aube par le syndicat libéral CGSLB. Ce dernier dénonce "un malaise social persistant" et devait rencontrer la direction vers 11h00 pour lui faire part de ses griefs.

Pour les deux autres syndicats, ces actions constituent une manoeuvre des libéraux dans le but d'obtenir un délégué syndical permanent supplémentaire. "Le syndicat libéral se plie en quatre pour faire croire qu'il existe un complot entre la direction générale, Cohezio (service externe de prévention), la CGSP et la CSC, et même le conciliateur social", pointent ces deux dernières.