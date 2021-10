La police met en garde contre de nouveaux messages de phishing

Les autorités invitent les utilisateurs à ne pas cliquer directement sur les liens et à s’assurer que les messages officiels provenant de My e-Box s’adressent toujours à leur destinataire en mentionnant leur nom.

De nouvelles tentatives de phishing (hameçonnage) utilisent l’adresse de My e-Box (myebox.noreply@bosa.fgov.be), la plateforme qui centralise les documents officiels envoyés par les institutions publiques, alerte mercredi le SPF Stratégie et Appui. Ces messages sont particulièrement convaincants, donc d’autant plus dangereux, prévient le service public fédéral.

Les autorités invitent les utilisateurs à ne pas cliquer directement sur les liens et à s’assurer que les messages officiels provenant de My e-Box s’adressent toujours à leur destinataire en mentionnant leur nom (« Chère Madame/Monsieur suivi de votre prénom et nom » et non « Chère Madame, Cher Monsieur, ou encore Cher citoyen »), et à vérifier que la plateforme ne demande pas de compléter des données bancaires ou d’autres identifiants que les clés numériques CSAM nécessaires pour se connecter.