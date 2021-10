Un grand moment d’émotion: Messi et Ronaldinho se retrouvent 13 ans après leur dernier match en commun (vidéos)

Lionel Messi et Ronaldinho ont des points communs : ils ont subjugué le monde du football par leurs qualités techniques. Si le Brésilien a mis un terme à sa carrière, l’Argentin continue de faire le show, à présent en France, au PSG.

De plus, Messi et Ronaldinho ont joué ensemble au FC Barcelone. C’est en 2008 que Ronaldinho a quitté la Catalogne pour le Milan AC. 13 ans plus tard, ils se sont retrouvés dans la capitale française.