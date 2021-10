La Belgique parmi les pays ayant accusé la plus grosse perte de revenus pour les auteurs

En 2020, les revenus provenant des droits d'auteur ont atteint dans le monde 9,32 milliards d'euros, en perte d'un milliard par rapport à 2019 (- 9,9%). Au niveau européen, la baisse atteint 14,1% ou 800 millions d'euros. Les plus grosses pertes ont été subies en Italie (-31,2%), en Grande-Bretagne (-18%) et en Belgique (-16%).

Sans surprise au vu des confinements, ce sont surtout les droits d'auteur liés aux événements (festival, concert, spectacle, fête...) qui ont chuté, de plus de 45% au niveau mondial en 2020. En Belgique, les droits d'auteur liés aux festivals, concerts et soirées ont baissé de 45% et aux représentations de théâtre et de danse de 42%, précise la Sabam.