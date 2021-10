Formation, confiance et concertation sociale, trois éléments inspirants du modèle danois

La visite, courte mais dense, aura vu la délégation belge (ministres, partenaires sociaux et autres acteurs économiques du Plat pays) rencontrer le ministre danois par intérim de l'Emploi - Mattias Tesfaye remplaçant son collègue en congé parental -, les partenaires sociaux danois, des responsables d'un centre pour l'emploi ainsi que l'entreprise pharmaceutique Novo Nordisk, qui se distingue régulièrement dans les classements des "best places to work". L'objectif était de mieux appréhender le fameux modèle danois, la "flexisécurité", qui permet au pays scandinave d'atteindre un taux d'emploi de 78%, quand celui de la Belgique stagne à 70%.

Un des éléments marquants pour les ministres présents ? "Vraiment la formation tout au long de la vie, et la culture de la formation", lance Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale. "Je pense que c'est vraiment la clé, on ne peut pas envisager de la flexibilité telle qu'on la voit ici si on n'a pas cette culture de la formation", estime-t-il. Les ministres régionaux, Christie Morreale, Hilde Crevits et Bernard Clerfayt, abondent dans le même sens. "Les entreprises m'objectent souvent qu'investir dans la formation, c'est prendre le risque de perdre ses travailleurs une fois formés", explique la ministre wallonne. En Flandre et à Bruxelles, on fait le même constat, "les entreprises ne jouent pas le jeu", déplore Bernard Clerfayt, "peut-être parce qu'elles n'ont pas confiance". Mais, "en Belgique, notre ressource naturelle c'est la main-d'œuvre", relève-t-il, d'où l'importance de miser sur la formation continue.