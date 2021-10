Opération antidrogue: les photos des perquisitions

La police fédérale de Bruxelles remercie les quelque 1.000 collègues au sein de la police qui ont contribué à la plus grande opération antidrogue depuis l’opération Sky. On évoque une violence sans nom.

Une vaste opération antidrogue a eu lieu ce mardi à Bruxelles. On compte soixante-quatre interpellations, 114 perquisitions et 1.100 policiers mobilisés. Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw indiquait que c’était « la plus vaste opération dirigée contre le trafic de stupéfiants depuis le démantèlement, en mars dernier, du réseau de communication Sky ECC ». L’objectif était de mettre à mal une bande de narcotrafiquants active dans le commerce de cocaïne international.

La mafia bruxelloise de la drogue avait des liens évidents avec la Colombie. Cela s’est traduit par l’importation de cocaïne, mais aussi par une violence sans nom. Décapitations, mutilations et implantations.