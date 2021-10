Nouvelle acquisition aux Pays-Bas pour un producteur belge d'aliments pour chiens et chats

United Petfood, producteur de pâtés et de croquettes pour chiens et chats, compte deux usines aux Pays-Bas et emploie une centaine de personnes.

Avec cette nouvelle acquisition, United Petfood compte désormais 19 usines dans huit pays européens. "Cette reprise s'inscrit dans la stratégie de renforcement et de croissance de United Petfood", souligne l'entreprise.