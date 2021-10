La presse espagnole n’est pas tendre avec Eden Hazard: «Jouer deux matches complets, c’est risqué pour ses muscles»

Pour Marca, la critique est réelle. « Ancelotti pique Eden Hazard », titre ce journal madrilène. Pour ce média, le Diable rouge n’est plus que 5e dans la hiérarchie des joueurs pouvant évoluer à sa place.

Dans leurs pages, nos confrères expliquent qu’Eden ne mérite tout simplement pas de jouer pour le moment. « Marco Asensio et Eden Hazard ont été dépassés par Vinicius et Rodrygo. Quant à Bale, il revient en forme. Pour le moment, Eden ne peut pas revendiquer une place de titulaire. Il sera très difficile pour Bale, de retour en forme, et Hazard de reconquérir les faveurs de Carlo Ancelotti ».

AS est un peu moins dur. « Une autre chance pour Eden Hazard », titre ce média madrilène. « Il doit se relancer. C’est un nouveau départ ».

Reste à voir si le Brainois sera capable d’enchaîner les matches. Pour des médias comme ABS, le doute est réel : « Les médecins lui disent qu’il ne peut pas jouer deux matchs complets. La raison ? C’est risqué pour ses muscles fragiles ! Pourtant, cette saison est décisive pour son avenir ».