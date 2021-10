Coronavirus: les contaminations continuent leur hausse, bien au-delà des 5.000 par jour en moyenne

Entre le 20 et le 26 octobre, 121 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 53 % par rapport à la période de référence précédente.

Entre le 18 et le 23 octobre, une moyenne de 5.555 personnes ont été contaminées chaque jour par le covid, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi en fin de matinée. Il s’agit d’une hausse de 76 % par rapport à la semaine précédente.

Entre le 20 et le 26 octobre, 121 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 53 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.312 personnes infectées sont hospitalisées (+39 %), dont 260 traitées en soins intensifs (+13 %).

C’est la Région bruxelloise et la province de Luxembourg qui présentent le taux d’occupation des lits de soins intensifs pour des patients covid le plus élevé, avec respectivement 24 % et 23 %, contre 13 % à l’échelle du pays. Le Brabant wallon suit avec un taux d’occupation de 22 %.

Entre le 18 et le 23 octobre, plus de 14,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 16 % par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan s’élève désormais à plus de 25.900 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 65.600 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 8,7 %. Ce taux est le plus élevé en province de Liège, dont les données sont combinées avec celles de la communauté germanophone et qui atteint 12,9 % de tests positifs. Elle est suivie par la province de Namur avec 11 %.

Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,27. Ce n’est que lorsqu’il est inférieur à 1, que cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 529,5 sur 14 jours.