Coronavirus: perte d’un quart des droits d’auteur belges

Le confinement aura eu en Belgique un effet cruel sur la culture : pour la seule année 2020, les droits d’auteur perçus au bénéfice des artistes créateurs ont chuté de 24,5 %, soit quelque 106 millions d’euros. Certes, la tendance est planétaire (-9,9 % au niveau mondial, soit plus d’un milliard d’euros), mais la perte belge est particulièrement sévère. Elle frappe singulièrement les arts dramatiques (-38,6 %), la musique (-27,8 %) et l’audiovisuel (-10,8 %º), bref la culture en salles. Les arts visuels figurent artificiellement en hausse (+14 %), et là aussi la tendance est mondiale, mais cela n’est dû qu’au paiement d’arriérés qui viennent compenser l’arrêt des expositions et ventes aux enchères. C’est ce qui ressort du rapport annuel 2021 de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (Cisac), qui regroupe en Belgique la Sabam, la Scam, la SACD, la Sofam.