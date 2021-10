Grande première dans le monde du ballon rond: un joueur de 21 ans sort du silence et avoue son homosexualité au grand public (vidéo)

Toutefois, les mentalités semblent évoluer dans ce domaine, et les choses pourraient bientôt changer. C’est en tout cas ce que laisse penser la récente révélation de Josh Cavallo, un joueur australien de 21 ans. En effet, le milieu de terrain d’Adelaide United est le premier footballeur encore en activité à faire publiquement son coming out.

Quand on est footballeur professionnel, être homosexuel est un sujet extrêmement tabou. De peur de voir le regard de ses coéquipiers changer ou d’être la cible d’insultes homophobes de la part des spectateurs, les joueurs dans cette situation se terrent souvent dans le silence.

C’est sur les réseaux sociaux que le jeune homme s’est exprimé, avec le soutien de son club, qui évoque un jour historique pour le football australien et qui espère que cette révélation en entraînera d’autres. « : je suis footballeur et je suis gay », annonce Josh Cavallo. « Tout ce que je veux, c’est jouer au football et être traité sur un pied d’égalité. La double vie que j’ai menée jusqu’à présent a été très épuisante. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être prêt pour cela, mais je suis très heureux d’être venu jusqu’ici pour le dire. »