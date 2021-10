Les nations les plus riches doivent se mobiliser et aider à vaincre le covid partout

Carte blanche - Par Dr Chrysoula Zacharopoulou, députée européenne, coprésidente de COVAX Shareholders’ Council; Dr Lia Tadesse, ministre de la Santé en Ethiopie, coprésidente de COVAX AMC Engagement Group; Dr Fernando Ruiz Gómez, ministre de la Santé et de la Protection sociale en Colombie, coprésident de COVAX Shareholders’ Council; Dr Seth Berkley, CEO de Gavi, the Vaccine Alliance

Le monde va bientôt franchir une étape importante : un an depuis que les premiers vaccins contre le covid ont commencé à être approuvés. Au cours de cette période, les nations les plus riches du monde ont mis en place des campagnes de vaccination réussies et sont en passe d’administrer à leurs populations des injections de rappel. Les sociétés ont prudemment rouvert leurs portes. Les citoyens sont retournés dans les bureaux, les cinémas, les bars et les restaurants.

Ailleurs dans le monde, la situation est radicalement différente. Dans les pays à revenu moyen inférieur, seuls 35 % de la population ont été protégés par au moins une injection de vaccin, un chiffre qui tombe à moins de 3 % dans les pays classés comme pays à faible revenu par la Banque mondiale. Si nous considérons dans le même temps les efforts déployés par la science et l’industrie pour mettre au point de nombreux vaccins sûrs et efficaces, puis pour porter la production mondiale à 12 milliards de doses cette année, il est clair que la réponse de solidarité internationale n’a pas été à la hauteur. À lire aussi Vaccins anti-covid: «Le fossé est trop grand, nous devons faire mieux, ensemble, rapidement. Mais comment?»

Il n’aurait pas dû en être ainsi. Covax, l’initiative mondiale pour un accès équitable aux vaccins, a été créée en 2020 pour garantir que les personnes vulnérables, où qu’elles soient, puissent avoir accès à des vaccins sûrs et efficaces. Avec le soutien de plus de 190 pays, elle a commencé à livrer des doses un peu plus d’un mois après la toute première vaccination de masse dans le monde. Depuis lors, elle a livré plus de 400 millions de doses à 145 pays, soit plus que tout autre gouvernement ou entité supranationale, à l’exception de la Chine, de l’Inde, des États-Unis et de l’Union européenne.

La problématique de l’approvisionnement

Comparé aux réponses mondiales aux pandémies passées telles que le H1N1 et le VIH/Sida, ce résultat ne doit pas être pris à la légère. Mais Covax aurait pu faire beaucoup plus qu’il n’a pu le faire. C’est pourquoi nous vous demandons de maintenir et d’intensifier votre soutien afin que nous ayons une chance de maîtriser cette pandémie partout, et pas seulement dans la moitié du monde qui dispose de l’argent et de l’influence politique nécessaires pour accéder à ses propres vaccins.

Comment expliquer les revers de Covax ? Tout simplement l’approvisionnement. Covax a signé des contrats pour 4 milliards de doses, et a reçu des promesses de dons pour 1,3 milliard de doses supplémentaires. Rien de tout cela n’aurait pu être réalisé sans le soutien de vos gouvernements. Néanmoins, la majeure partie de l’approvisionnement mondial de vaccins en 2021 avait déjà été achetée quand Covax a pu commencer à négocier ses propres contrats car le mécanisme a connu des retards pour obtenir des financements. Aujourd’hui encore, son objectif de protéger 20 % de la population dans 91 économies à faible revenu est menacé par les restrictions à l’exportation et l’accaparement de vaccins.

Aujourd’hui, le monde est confronté à deux choix. Nous pouvons continuer sur la voie actuelle d’une pandémie à deux vitesses : des sociétés qui recommencent à vivre dans certaines parties du monde ; tandis que d’autres sont laissées sur le bas-côté. Ou bien nous pouvons nous engager réellement vers une solution dans l’intérêt de tous, un monde où le covid est sous contrôle partout et où les risques d’apparition de nouveaux variants mortels sont minimisés.

Stopper les restrictions à l’exportation

Pour ce faire, nous devons tout d’abord mettre fin aux restrictions à l’exportation dès maintenant. La protection de sa propre population est la priorité de tout dirigeant. Aujourd’hui, il est essentiel que tous les pays ayant accès aux vaccins, ou aux matières premières essentielles à leur production, rendent ces ressources disponibles pour une répartition équitable, partout dans le monde.

Deuxièmement, la qualité des dons de doses est aussi importante que leur quantité. Les économies riches se sont engagées à fournir 1,3 milliard de doses à Covax. Jusqu’à présent, 150 millions d’entre elles ont été livrées. Trop souvent, elles ont été livrées au compte-gouttes, avec peu de préavis et une courte durée de conservation. Les dons doivent être accélérés, systématisés et assortis d’une durée de conservation suffisante pour garantir qu’ils puissent être livrés avec succès. À lire aussi Vaccins: à peine 15% des doses promises aux pays pauvres ont été livrées

Enfin, Covax a acheté des doses et en a besoin maintenant. Le mécanisme n’a pas été créé pour centraliser et répartir les dons de vaccins venant des pays riches. Ces pays devraient laisser leur place à Covax dans les lignes de production des vaccins afin que les doses parviennent immédiatement aux pays qui en ont le plus besoin. Il faut faire pression sur les fabricants de vaccins pour qu’ils soient transparents sur les calendriers de production. Cette transparence permettra de garantir que les commandes de Covax ne soient plus retardées au profit d’accords bilatéraux.