McDonald's aidé au 3e trimestre par des hausses de prix et de nouveaux articles au menu

Le chiffre d'affaires du groupe de Chicago, qui compte près de 40.000 restaurants dans 119 pays, a progressé de 14% pour atteindre 6,2 milliards de dollars, détaille un communiqué mercredi.

Aux Etats-Unis, le prix moyen des commandes a gonflé avec des clients commandant plus, des prix plus élevés et des articles bénéficiant d'une promotion importante comme le sandwich au poulet croustillant.