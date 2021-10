Qu’est-ce que la spasticité, ce déficit fréquent chez les victimes d’AVC?

Chaque jour, en Belgique, 52 personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral, ce qui porte le nombre de patients concernés par cette urgence médicale dans notre pays à 19.000 par an. Un tiers d’entre eux développera dans l’année suivante une spasticité, autrement dit une hypertonie musculaire. « Il s’agit d’un raidissement ou d’une contraction musculaire involontaire, le patient ne la contrôle pas », développe le Pr Thierry Deltombe, chef du service de Médecine physique et réadaptation du CHU UCL Namur. « En fonction du muscle touché, il se retrouve par exemple dans l’impossibilité de contrôler le dépliement de sa main. D’autres ont des doigts de pied en griffe. C’est non seulement douloureux mais aussi sérieusement invalidant puisque cela rend difficile l’accomplissement de nombreuses activités quotidiennes à la maison ou au travail ».