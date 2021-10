France: un meurtre antisémite que personne ne veut assumer

Ils se tiennent tous les deux dans le box de la cour d’assises de Paris. Ils n’ont pas un regard l’un pour l’autre, ils ne se parlent pas et pourtant tant de choses les relient. Même enfance cabossée, où se croisent viol, violence et alcool, même CV très chargé de délinquant multirécidiviste, mêmes séjours en prison, là où ils se sont d’ailleurs rencontrés, mêmes addictions. Et surtout même accusation qui leur vaut d’être renvoyés devant les jurés. Mais l’un et l’autre se défaussent et se renvoient la responsabilité du crime atroce qui a mis la France en émoi il y a trois ans.

Yacine Mihoub, 32 ans, et Alex Carrimbacus, 25 ans, comparaissent pour le meurtre de Mireille Knoll. « Un meurtre commis sur personne vulnérable et en raison de la religion de la victime », indique l’acte de renvoi. Autrement dit : un crime antisémite.