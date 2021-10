Tribunal du travail de Bruxelles - Honeywell ne pouvait pas réduire les primes de l'assurance hospitalisation

Trente-cinq travailleurs de Honeywell contestaient l'adaptation unilatérale par leur employeur, début 2016, de l'assurance hospitalisation souscrite pour eux et leur famille. D'après les avocats des salariés, ces conditions font partie du salaire et constituent donc un élément essentiel du contrat de travail. De son côté, l'entreprise estimait que l'existence d'une telle assurance hospitalisation peut faire partie du contrat de travail, mais pas ses termes et conditions.

Le tribunal du travail a donné partiellement raison aux travailleurs. Il est notamment souligné dans le jugement que la contribution de l'employeur dans l'assurance hospitalisation fait bien partie du salaire. "L'employeur ne peut pas changer unilatéralement cet élément essentiel du salaire et ne peut donc pas décider de façon unilatérale de réduire sa contribution", selon la décision.