Résultat net en hausse au troisième trimestre pour Cofinimmo

"La pandémie que le monde subit depuis plus d'un an et demi maintenant a mis en évidence l'importance que revêt le secteur de la santé pour chacun d'entre nous. Par ses investissements, Cofinimmo participe activement à la gestion, à la maintenance, à l'extension et au renouvellement du parc immobilier dédié à la santé dans neuf pays", explique la société.