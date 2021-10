Cavallo pionnier de la tolérance

Dans le monde du football masculin, l’homosexualité est sans doute un des derniers tabous. Le joueur qui se risquerait à faire son coming out mettrait en danger la suite de sa carrière était l’explication généralement donnée pour justifier cette « omerta ». Le footballeur anglais Justin Fashanu avait été le premier joueur en activité à briser le silence dans une interview en octobre 1990 accordée au Sun et cela ne lui avait pas valu que des félicitations (même son frère John, également footballeur pro, l’avait désavoué !), mettant fin à sa vie quelques années plus tard suite à une sombre accusation d’abus sexuels. Quant aux autres qui ont suivi son exemple par la suite comme le Néerlandais John De Bever, le Suédois Anton Hysen (fils d’un ancien international et de Liverpool) ou l’ex-international allemand Thomas Hitzlsperger, leur carrière pro était terminée ou presque au moment de leur annonce.