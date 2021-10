Aedifica reprend le gestionnaire immobilier britannique Layland Walker

Layland Walker va devenir Aedifica UK Management. Les sept collaborateurs locaux vont être conservés.

"Cette équipe locale britannique permettra à Aedifica de répondre encore plus précisément aux besoins des locataires, de se tenir au courant des particularités du marché et de saisir aisément de nouvelles opportunités, tout en échangeant des connaissances et des bonnes pratiques avec nos autres équipes locales", a commenté le CEO d'Aedifica, Stefaan Gielens.