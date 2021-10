Vers une nouvelle approche de l’histoire, écrite «à quatre mains» par des Belges et des Congolais

Durant longtemps, l’histoire de l’Afrique a été écrite à deux mains et enseignée d’une seule voix : la vision de l’ancien colonisateur était prédominante. Elle imprégnait les manuels scolaires en Europe, jusqu’à, par capillarité, influencer la vision que les Africains avaient d’eux-mêmes et de leurs compatriotes ou voisins. On sait jusqu’où cette histoire falsifiée, qui insistait davantage sur les divergences entre Hutus et Tutsis que sur l’ancienne unité du royaume, a mené le Rwanda… Aujourd’hui, en Europe comme en Afrique, on décèle une nouvelle curiosité pour l’histoire. En Belgique, très nombreux sont les jeunes Belges « de souche » ou membres de la diaspora, qui multiplient questions et revendications. La question de la restitution des œuvres d’origine congolaise est d’une actualité brûlante, la relecture de la colonisation fait l’objet d’une commission parlementaire qui est loin d’avoir terminé ses travaux.