Standard: Merveille Bokadi redistribue les cartes en défense

Le retour du Congolais après six mois d’absence offre une nouvelle solution, une de plus pour Luka Elsner qui disposera bientôt de six éléments pour composer la charnière centrale de sa défense.

191 jours, soit six mois et huit jours pour être exact. Merveille Bokadi est réapparu mardi soir à Mouscron après des semaines et des semaines de galère, depuis sa sortie du terrain contre le Beerschot en avril dernier. À l’époque, il n’avait pas fallu longtemps avant que le diagnostic tombe : rupture du tendon d’Achille gauche et un passage obligatoire sur le billard. Un énorme coup dur pour le Congolais, déjà touché par deux graves blessures (ligaments croisés) en 2017 et 2019, mais aussi pour le Standard d’Mbaye Leye qui, aujourd’hui dirigé par Luka Elsner, accueille avec soulagement son retour. « C’est un véritable athlète » estime le Slovène qui, après un premier succès décroché en Coupe, va désormais pouvoir réorganiser sa défense… et même plus.