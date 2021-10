Les universités belges s’engagent sur le chemin de la décolonisation

Les universités sont invitées à prolonger le processus de décolonisation académique et élaborer de nouvelles politiques d’enseignement et de recherche.

Après la mobilisation belge en juin 2020 du mouvement « Black lives matter », dans la foulée de la constitution de la commission parlementaire sur le passé colonial au Congo (lire par ailleurs) et des regrets exprimés par le Roi Philippe, le Conseil des Recteurs francophones et son pendant flamand ont constitué un Groupe de travail interuniversitaire « Passé colonial ». Objectifs ? Repenser l’enseignement de l’histoire en Belgique, favoriser la reconnaissance de notre passé, fournir des explications scientifiques en la matière, ouvrir la réflexion sur le rôle joué par les universités dans le passé colonial, contribuer à une plus grande diversité, …