Comité R: le président Serge Lipszyc contraint de justifier certaines accusations

Dans une interview, il a affirmé que l’extrême droite est plus présente qu’on ne le croit au sein de l’armée, que le SGRS ne fait pas son travail et que des parlementaires sont corrompus. Un rapport lui a été demandé pour étayer ses propos.

Connu pour ne pas avoir sa langue en poche, Serge Lipszyc, le président du comité R, le comité de suivi des services de renseignements, vient de se mettre à dos une partie de l’armée et une partie du parlement fédéral. En cause, des propos incendiaires qu’il a tenus dans une interview accordée au magazine Wilfried. Au point d’avoir été invité à les développer ce mercredi après-midi à huis clos devant les députés de la commission de suivi du comité R. Quelques heures plus tôt, en commission Défense, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) avait été amenée à réagir à ces déclarations suite à des questions posées par le président Peter Buysrogge (NV-A) et le député Ecolo Guillaume Defossé.