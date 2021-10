«Helena «ne représente pas une menace pour vos données de pension.» Vraiment?

Dans un communiqué envoyé ce mercredi, le Service fédéral des Pensions, l’INASTI et Sigedis, les organisations responsables du portail MyPension.be, ont tenu à « rassurer les citoyens à propos des affirmations contenues dans l’article du Soir » évoquant la brèche de sécurité dans l’accès nos données santé et pension. Soulignons, pour la forme, que Le Soir n’affirme rien. Il évoque des griefs, soigneusement recoupés et vérifiés, repris dans la plainte déposée par Medispring devant l’APD. Cette plainte reprend une série de témoignages de médecins et de patients confirmant la possibilité d’ouvrir un compte Helena sans avoir dû formellement certifier l’identité du patient et le lien thérapeutique entre lui et le médecin. Ces deux conditions sont normalement exigées pour accéder à ce type de données sensibles.