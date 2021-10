A chacun son idée

Les ministres régionaux de l’Emploi rivalisent d’ingéniosité pour amener le plus de personnes possible à l’emploi ou pourvoir les métiers en pénurie.

Christie Morreale : d’aide-ménagère à machiniste

« Je fais le tour des agences de titres-service pour expliquer aux aides ménagères qu’elles font un métier pénible, mal payé, avec des conséquences au niveau musculo-squelettique très importantes, et qu’en devenant machiniste, elles seront mieux payées, pour 8 heures en horaire de jour dans un endroit fermé, donc en exerçant un métier moins pénible. J’ai aussi lancé des opérations permis de conduire, car avoir le permis augmente de 10 % les chances de décrocher un emploi ; or, 44 % des demandeurs d’emploi en Wallonie n’ont pas le permis de conduire et c’est parfois le dernier obstacle à l’embauche. »