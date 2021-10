Prix de l'énergie - Gaz: Poutine ordonne à Gazprom d'augmenter ses livraisons à l'UE

"Je vous prie, après la fin du remplissage des réservoirs souterrains de gaz en Russie, d'ici au 8 novembre ou le 8 novembre, de commencer un travail graduel et planifié pour augmenter les volumes de gaz dans vos réservoirs souterrains en Europe", a déclaré M. Poutine, en précisant qu'il s'agissait notamment de l'Autriche et de l'Allemagne.

"Cela permettra d'assurer de manière fiable, stable et rythmique nos obligations contractuelles et de fournir du gaz à nos partenaires européens en automne et en hiver", a-t-il estimé.

Selon M. Poutine, cela va également créer "une situation plus favorable sur le marché énergétique européen en général".

"C'est comme ça que nous allons faire", lui a assuré M. Miller.

En Europe, les stocks de gaz sont au plus bas, entamés par un hiver prolongé en 2020 et pas suffisamment remplis depuis malgré la reprise de l'activité économique post-pandémie. A cela s'ajoute un apport réduit d'énergies renouvelables, comme l'éolien, pour des raisons météorologiques.

Selon Moscou, l'UE a favorisé ces dernières années les achats sur le marché au comptant, sujet aux fluctuations des prix, plutôt que de signer des contrats de long terme avec Gazprom.