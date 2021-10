Coupe de Belgique: le SC Charleroi sorti par Lommel aux tirs au but, Eupen et Seraing qualifiés

À domicile, le Sporting de Charleroi n’est pas parvenu à percer la défense de Lommel dans les 90 minutes du temps réglementaire, malgré une domination statistique manifeste. Lommel, actuel 3e de D1B, a résisté 30 minutes supplémentaires pour jouer fièrement sa chance aux tirs au but. Après un échec de Morioka sur le premier penalty carolo, les visiteurs ont enchaîné les réussites jusqu’à un échec lors du 5e et dernier tir. Néanmoins, Charleroi n’en a pas profité pour égaliser, et la victoire est allée à Lommel, sur le score de 3-4.

Mercredi soir se poursuivaient les 16es de finale de la Coupe de Belgique, après les 4 rencontres d’ouverture de mardi. Parmi ces nombreux duels, trois clubs sont parvenus à décrocher leur qualification dans le temps réglementaire. Il s’agit de Genk, la Gantoise et Eupen, tous pensionnaires de D1A, qui ont chacun éliminé leur adversaire du jour issu des divisions inférieures. Seraing a dû passer par les prolongations face à Saint-Trond pour valider sa place en 8es. La surprise est venue du côté de Charleroi, les Zèbres se faisant sortir par Lommel au bout des tirs au but.

Seraing – Saint-Trond : 3-2 après prolongations

Seraing et Saint-Trond étaient les seules équipes de D1A à s’affronter. Les Sérésiens ont remporté la victoire, 3-2, sur leur propre terrain. Dans le même temps, le Beerschot s’est largement imposé chez les Francs Borains.

Dans le seul duel entre pensionnaires de D1A, 120 minutes ont été nécessaires pour décider d’un vainqueur. Ce sont les visités qui ont d’abord pris l’avantage via Marius (1-0, 35e) pour revenir aux vestiaires en tête. Le STVV a néanmoins trouvé la faille en deuxième période, en revenant rapidement au score grâce à un but de Matsubara (1-1, 53e), puis en prenant les commandes dans la foulée sur un but de Koita (57e). Seraing a finalement arraché la prolongation dans les dix dernières minutes sur un but de Maziz (2-2, 80e), monté une vingtaine de minutes plus tôt. Le même Maziz a offert la victoire aux siens en marquant juste avant la mi-temps des prolongations (104e), sans que les Trudonnaires ne puissent trouver de réponse après ce nouveau retournement de situation.

Dender (D1 amateurs) – Eupen : 0-1

Eupen s’est qualifié pour les 8es de finale sur le terrain de Dender, qui évolue également en Nationale 1, 0-1. Le seul but de la rencontre a été marqué en début de match par Gnaka (9e).

Francs Borains (D1 amateurs) – Beerschot : 0-4

Le Beerschot n’a pas tremblé sur le terrain des Francs Borains, en s’imposant sur le score de 0-4. Face à leur adversaire de Nationale 1, les Rats ont conquis la victoire grâce à des buts de Noubissi (2e), Caicedo (60e), Holzhauser (78e) et Vaca (90e+3).

La Gantoise – Bilzen (D2 amateurs) : 4-0

La Gantoise s’est facilement défaite du Belisia Bilzen, pensionnaire de D2 amateurs, sur le score de 4-0. Les buts gantois ont été marqués par Odjidja (6e), Okumu (25e), Mboyo (42e) et Chakvetadze (60e, sur penalty).

Winkel Sport (D1 amateurs) – Genk : 0-6

Genk a également tenu son statut face à Sint-Eloois Winkel, en battant sèchement le club de Nationale 1, 0-6. Le Racing a pu compter sur les réalisations d’Ugbo (34e, sur penalty, et 80e), Arteaga (36e et 39e), Paintsil (44e) et Toma (88e) pour s’assurer la victoire.

Club de Bruges – Deinze (1B) : 3-0

Bruges s’est qualifié sereinement, grâce à une victoire 3-0 contre Deinze, qui occupe le milieu du classement de D1B. Les visiteurs ne se sont pas rendus la tâche facile en écopant d’une carte rouge dès la 19e minute pour Djihad. En deuxième mi-temps, Bruges a déroulé grâce à des buts d’Izquierdo (48e) puis à un doublé de Dost (74e et 77e).

Knokke (D2 amateurs) – Courtrai : 1-1 (t.a.b. 1-2)

Courtrai a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de Knokke, qui évolue en Nationale 1. Après avoir mené grâce à but de Kadri (0-1, 51e), les Courtraisiens ont cédé sur un but de Lambo (1-1, 79e) qui a permis à Knokke d’arracher les prolongations. Après 30 minutes muettes, la séance de tirs au but a vu 5 échecs sur les 5 premiers tirs. Palaversa et Jonckheere ont ensuite marqué pour Courtrai tandis que seul Vanraefelghem a marqué pour Knokke, qui a dû s’incliner, 1-2.