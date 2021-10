Plateformes: le salariat rapporterait 4 milliards d’euros aux Etats membres

Ils seraient 28 millions dans l’Union, selon un récent sondage réalisé à la demande de la Commission, à « prester » pour environ 500 entreprises digitales différentes. Les travailleurs des plateformes, majoritairement considérés comme des indépendants, sont visiblement chaque année de plus en plus nombreux (on en dénombrait 24 millions en 2018) et leurs mauvaises conditions de travail font régulièrement la une de l’actualité.