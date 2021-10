Supermarchés: un signal fort pour la généralisation de l’Eco-Score

Quel est l’impact environnemental de nos achats alimentaires ? C’est à cette question complexe posée par des consommateurs soucieux de durabilité que tente de répondre avec simplicité l’Eco-Score. Celui-ci est à la préservation environnementale ce que le Nutri-Score est à la prévention santé : il s’agit d’un système à cinq lettres (de A à E) et codes couleurs (du vert foncé au rouge orangé). D’un coup d’œil, on peut savoir si le produit est très, moyennement ou pas trop respectueux de la planète. Basé sur une méthodologie développée par huit acteurs français indépendants (dont Yuka, Marmiton et Open Food Fact), ce score repose sur la base de données Agribalyse de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Cet ensemble d’informations publiques tient compte de seize catégories d’impacts environnementaux des productions agroalimentaires en cernant leur cycle de vie.