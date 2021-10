«Le gouvernement oublie un trop grand morceau de la classe moyenne»

Pour aider les ménages à affronter la hausse de la facture énergétique, le gouvernement fédéral a prévu de maintenir l’extension du tarif social (prévue lors du covid) et d’offrir, en plus, un chèque de 80 euros à tous les gens qui bénéficient de ce tarif préférentiel. Vous approuvez ?

Je comprends pourquoi on veut faire quelque chose pour ce groupe cible. Mais en parallèle, le gouvernement a oublié plus de 80 % de la population. Le seuil pour bénéficier du tarif social élargi est très bas. Ce qui signifie qu’il y a un groupe juste au-dessus, parmi lequel on trouve des couples qui font leur maximum en travaillant tous les deux à temps plein, qui vont aussi avoir des difficultés à affronter la hausse des prix. Mais le gouvernement ne leur propose aucune aide. Je me demande où est le volet « social » si on n’aide pas ces gens-là.