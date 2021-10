Posy Simmonds: «Littérature ou bande dessinée? Rien n’est mieux que rien. On a besoin de tout»

Deux Grands prix Rossel en bande dessinée ont été décernés ce mercredi. L’occasion de faire se rencontrer les lauréats : la dessinatrice de presse et autrice britannique Posy Simmonds et le scénariste belge Benoît Drousie, alias Zidrou.

Elle n’avait pas pu venir chercher son Grand prix Rossel 2020 en bande dessinée à cause de la pandémie. Il a reçu celui de cette année 2021. La Britannique Posy Simmonds – célèbre et brillante autrice de Gemma Bovery en 1999, Tamara Drew en 2007 et Cassandra Darke en 2018 – a retrouvé au musée Hergé de Louvain-La-Neuve le Belge Zidrou, créateur des séries Tamara ou L’élève Ducobu mais aussi d’un très grand nombre de romans graphiques comme le superbe L’Obsolescence programmée de nos sentiments (avec la dessinatrice Aimée de Jongh en 2018). Coïncidence ? Ils ont tous deux une héroïne qui s’appelle Tamara, qui a été adaptée au cinéma, et qui bottera les fesses du premier qui oserait dire que la bande dessinée, c’est pas de la littérature.